Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit im Verkehr

Jena (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Simson-Fahrer und einem Pkw-Fahrer kam es am Sonntagnachmittag in der Wiesenstraße in Jena. Der 21-Jährige war mit seinem Kleinkraftrad stadtauswärts auf der Wiesenstraße unterwegs, als dieser plötzlich von einem weißen Renault mit überhöhter Geschwindigkeit überholt wurde. Aufgrund des Fahrmanövers erschreckte sich der junge Mann auf seinem Moped. Den Unmut darüber machte er durch Gestikulation gegenüber dem Pkw-Fahrer kund. Daraufhin bremste der Renault-Fahrer den 21-Jährigen bis zum Stillstand ab, stieg aus seinem Fahrzeug aus und ging auf den Moped-Fahrer zu. Hier ergriff der Fahrzeugführer den Helm des 21-Jährigen, verdrehte ihm diesen auf dem Kopf und stieß den 21-Jährigen samt Moped um, sodass dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Anschließend stieg der bis dato unbekannte Mann in sein Fahrzeug und verließ erneut mit überhöhter Geschwindigkeit den Ereignisort. Der Verantwortliche konnte schlussendlich durch Polizeibeamte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Zu dem Vorfall wollte er keine Angaben machen, allerdings erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,81 Promille. Daraufhin wurde der 35-Jährige zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht und mehrere Anzeigen gegen den Mann gefertigt.

