Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stationäre Verkehrskontrolle

Oberroßla (ots)

Zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Apolda am 03.11.2021 in der Leipziger Straße in Oberroßla eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Von 28 kontrollierten Fahrzeugen wurden 6 Fahrzeugführer bar verwarnt und zwei Kontrollaufforderungen ausgehändigt sowie eine Verkehrsstraftat festgestellt.

