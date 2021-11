Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Hund gebissen

Weimar (ots)

Verletzungen, die im Klinikum behandelt werden mussten, erlitt am Mittwochvormittag ein 88-jähriger Mann in Weimar West. Auf Höhe des Bahnüberganges macht der Hund einer 14-Jährigen einen Satz auf den Weimarer zu und biss ihn in die Hand. Bei dem Hund handelte es sich um einen Collie.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell