Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen beschädigt

Weimar (ots)

In der Blankenhainer Christian-Speck-Straße machten sich Unbekannte am Mittwochmittag an einem für kurze Zeit da abgestellten Pkw Audi zu schaffen. Auf noch nicht bekannte Weise wurde das Ventil eines Rades so manipuliert, dass der Reifen die Luft nicht mehr halten konnte. Auch ein nachträgliches Wiederaufpumpen funktionierte nicht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 200 Euro.

