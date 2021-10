Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 17.10.2021

Apolda (ots)

Medieninformation

Unfallflucht

In der Nacht vom 14.10.2021 zum 15.10.2021 ereignete sich ein Unfall in der Gemeinde Pfiffelbach. Der Geschädigte parkte über Nacht seinen Pkw Dacia ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in der Weimarer Straße. Der Fahrer eines unbekannten Kfz. fuhr gegen den parkenden Pkw und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Pkw Dacia erheblich im Frontbereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, 15.10.2021, 14:45 Uhr, kam es zum Unfall auf der Bundesstraße 87. Der Fahrer eines Pkw VW befuhr die Bundesstraße aus Richtung Rödigsdorf kommend. Ca. 800 m vor Oberroßla musste der verantwortliche Fahrzeugführer verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines Pkw Honda bemerkte dieses zu spät und fuhr in der weiteren Folge auf. Beim Unfall wurde der Fahrer des Pkw Honda leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 8000,- Euro.

Diebstahl

In der Zeit vom 14.10.2021, 18:00 Uhr bis zum 15.10.2021, 10:30 Uhr betraten unbekannte Täter ein Gartengrundstück in der KGA "Am Eichhölzchen" in Apolda, Utenbacher Straße. Die Täter überstiegen die Gartentür und begaben sich zur Terrasse. Aus dem Kühlschrank auf der Terrasse entwendeten sie Nahrungsmittel. Weiterhin nahmen die Täter eine Schubkarre mit. Der Gesamtschaden beträgt ca.50 Euro.

