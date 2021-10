Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Am 07.10.2021, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in Heichelheim, Weg nach Schwerstedt, ein geparkter Pkw Nissan durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort ohne den Unfall zu melden, bzw. seine Personalien zu hinterlassen. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell