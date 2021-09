Polizei Köln

POL-K: 210924-4-K Junger Fahrradfahrer von Bus angefahren - Klinik

Köln (ots)

Ein 11 Jahre alter Junge ist am Donnertagabend (23. September) auf der Aachener Straße in Höhe der alten Militärringstraße von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Laut Zeugenaussagen war er mit seinem Fahrrad bei Rot über die Ampel gefahren und von dem anfahrenden Bus erfasst worden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. (ph/de)

