POL-K: 210924-1-K VW-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Freitagmorgen (24. September) ein 40 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Gegen 7 Uhr kam der 40-Jährige auf dem Pfälzischen Ring in Fahrtrichtung Mülheim mit seinem Golf von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Pfälzischen Ring in Richtung Mülheim. (jk/de)

