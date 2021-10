Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 07.10.2021 gegen 16:45 Uhr ereignete sich in der Schöndorfer Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Dieser befuhr verbotener Weise den Gehweg aus Richtung Wohlsborner Straße in Richtung B 85. Nach eigenen Angaben blockierte plötzlich das Hinterrad, er strauchelte und kam zu Fall. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen das Heck eines geparkten Pkw und zog sich eine Kopf- platzwunde zu. Sachschaden entstand nicht, der Radfahrer wurde medizinisch versorgt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell