Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike aus Keller geklaut

Jena (ots)

Am Mittwochabend musste ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kastanienstraße das Fehlen seines E-Bikes feststellen. Als der Mann in seinen Keller ging sah er, dass Unbekannte diesen gewaltsam geöffnet und das darin befindliche E-Bike im Wert von ca. 3.000,- Euro entwendet hatten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell