Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht versichert unterwegs

Apolda (ots)

In der Herressener Promenade in Apolda fiel Beamten der Polizeiinspektion Apolda am 06.10.2021, gegen 15:45 Uhr ein 15jähriger Jugendlicher auf einem sogenannten E-Scooter auf, der für diesen keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen konnte, wie es für diese Gefährte nötig ist. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gefertigt.

