Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Knapp drüber

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Etwas zu viel Alkohol getrunken hatte am Dienstagabend ein 27-jähriger VW-Fahrer in Orlamünde. Der Mann wurde in der Bahnhofstraße einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol stand. Der 27-Jährige pustete über 0,5 Promille.

