Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diesel aus Traktor gestohlen - Zeugenaufruf

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte drangen in der vergangenen Nacht auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Hellwigstraße ein. Aus einem dort abgestellten Traktor wurde Kraftstoff im Wert von ca. 300 Euro entwendet. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Informationen werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0199815/2026 entgegengenommen. (mwi)

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