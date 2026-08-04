Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Ein 76-Jähriger hat am Montagabend in der Karl-Friedrich-Straße einen Unfall verursacht und sich danach aus dem Staub gemacht. Wie der Polizei bekannt wurde, ereignete sich die Kollision gegen 19 Uhr, als der Mann mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann aus einer Parklücke herausfuhr. Trotz der Einweisung seines Beifahrers stieß der 76-Jährige gegen einen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhren die beiden im Anschluss davon. Der Eigentümer des beschädigten Pkw beobachtete den Unfall aus der Entfernung und konnte den Flüchtenden folgen. Er informierte die Polizei, die den Verursacher schließlich in der Königstraße einer Kontrolle unterzog. Der 76-Jährige muss nun nicht nur für den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 800 Euro aufkommen, ihn erwartet dazu noch ein Strafverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht. |kle

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