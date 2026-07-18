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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kreative Trickbetrüger

Tambach-Dietharz / Nesse-Apfelstädt (ots)

Die Ersparnisse unbescholtener Bürger waren erneut das Ziel von Trickbetrügern. Auf verschiedenen Wegen der Täuschung versuchten die Betrüger an das Geld der Opfer zu gelangen. In Tambach-Dietharz gab am Freitagnachmittag eine 75-Jährige ihre Kontodaten und die, ihres Sohnes preis, nachdem beim Internetsurfen eine Fehlermeldung mit Notrufnummer erschien. Sie rief an. Die Täter erbeuteten 14.280 EUR durch Abbuchungen von den Konten. Bei einem weiteren Versuch am Freitagabend in Nesse-Apfelstädt gaben sich die Betrüger am Telefon als Beamte der Kriminalpolizei aus. Bei einer Festnahme von Personen seien Unterlagen des 89-jährigen Opfers gefunden worden. Durch diese Masche sollte die Angerufene von der Ernsthaftigkeit eines polizeilichen Anrufes überzeugt werden, um folgend nach finanziellen Mitteln befragt zu werden. Die 89-Jährige durchschaute den Plan und legte auf. Geben Sie keine Kontodaten am Telefon heraus und seien Sie achtsam. (HarrO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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