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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
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Gotha (ots)

Seit heute Morgen gilt der 37-jährige Denis Gerasimov als vermisst. 
Zuletzt gesehen wurde er am 13.03.2026 im Stadtgebiet von Gotha.
 
Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

    - männlich, 1,65m groß, 72 kg schwer, normale Statur, 
      osteuropäisches Erscheinungsbild
    - trägt eine schwarze Brille
    - vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem   
      schwarzen Basecap

Wer hat den Vermissten seitdem gesehen oder kann Angaben zu seinem 
Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 
03621-781124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der 
Bezugsnummer 0074692/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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