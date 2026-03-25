Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

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Gotha (ots)

Seit heute Morgen gilt der 37-jährige Denis Gerasimov als vermisst. Zuletzt gesehen wurde er am 13.03.2026 im Stadtgebiet von Gotha. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: - männlich, 1,65m groß, 72 kg schwer, normale Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild - trägt eine schwarze Brille - vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Basecap Wer hat den Vermissten seitdem gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0074692/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (ak)

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