Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Sachbeschädigung

LPI Gotha (ots)

Ein bislang Unbekannter beschädigte im September 2024 eine Haupteingangstür eines Krankenhauses in der Reinhardsbrunner Straße in Friedrichroda. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der abgebildeten Person oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0240877/2024 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

