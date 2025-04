Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandfall

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es gestern Abend in der Straße "Eisfeld". Dort war eine Garage in Brand geraten. Das Feuer wurde gelöscht. Die in der Garage befindlichen Pkw konnten noch aus der Garage entfernt werden, bevor diese gänzlich ausbrannte. Es entstanden Beschädigungen an den Fahrzeugen. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell