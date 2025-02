Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Vereinsheim aufgeklärt

Bösleben-Wüllersleben (Ilm-Kreis) (ots)

Im Mai 2024 brach ein bis dahin unbekannter Täter in ein Vereinsheim im Possingweg ein und verursachte hierdurch Sachschaden am Gebäude (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5788795). Zudem erbeutete der Täter auch Bargeld sowie einen Laptop. Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sicherten vor Ort unter anderem kriminaltechnische Spuren, welche erfolgreich ausgewertet werden konnten. Fortan konnten die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls zielgerichtet gegen einen 28-Jährigen (lettisch) geführt werden. Der ermittelte Täter verbüßt aktuell eine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt in Thüringen. (jd)

