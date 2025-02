Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Messerset zu verkaufen

Arnstadt (ots)

Ein 74-Jähriger wurde gestern, gegen 17.00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Alfred-Ley-Straße von einem Unbekannten angesprochen. Ihm wurde das Angebot offeriert, ein Messerset zu erwerben. In der Folge bot der bislang unbekannte Mann weitere Waren zum Verkauf an. Der 74-Jährige willigte ein, da er allerdings nicht im Besitz von Bargeld war, beabsichtigte er eine Abhebung zu tätigen. Auf dem Weg zum Bankautomat wurde er skeptisch und verständigte die Polizei. Der Unbekannte (geschätztes Alter 50- 60 Jahre), welcher mit einem Anzug bekleidet war, entfernte sich anschließend mit einem grauen Audi mit dem Kennzeichenfragment DD-** ** in unbekannte Richtung. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0052918/2025) in Verbindung zu setzen. Die Polizei empfiehlt: Seien Sie vorsichtig bei Fremden. Nehmen Sie sich Zeit und tätigen Sie keine Spontankäufe. Vergewissern Sie sich, ob es sich um seriöse Geschäftspartner handelt, lassen Sie sich beispielsweise den Gewerbeschein vorzeigen. Lassen Sie sich nicht verwirren oder unter Druck setzen. Sollten angebliche Verkäufer zudringlich werden, rufen Sie um Hilfe und verständigen Sie die Polizei. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell