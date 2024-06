Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: dreiste Betrüger

Eisenach (ots)

Am Samstag meldete sich eine bislang unbekannte Person telefonisch bei einer 24-jährigen Tankstellenmitarbeiterin und gab an, dass alle Karten für Apple Pay und alle Paysafekarten aus dem Sortiment genommen werden sollen. Der Unbekannte forderte die junge Frau auf, die Kartennummern durchzusagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 350 EUR. Die Polizei Eisenach mahnt wiederholt zur Vorsicht, am Telefon Daten oder o.g. Kartennummern durchzugeben. In den meisten Fällen handelt es sich um Betrugsmaschen. (Bezugsnummer 0167742/2024). (sus)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell