Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Ilmenau (ots)

Ein 79-jähriger Fahrer eines Honda befuhr in der Mittagszeit des gestrigen Tages die B88 von Langewiesen kommend und beabsichtigte nach rechts in Richtung Gehren abzubiegen. Auf der regennassen Fahrbahn kam der Fahrzeugführer nicht rechtzeitig zum Stillstand, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Verkehrszeichen. Am Honda entstand dadurch Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

