Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frau will sich Haftbefehlsvollstreckung entziehen

LPI Gotha (ots)

Der LPI Gotha gelang letzte Woche ein Fahndungserfolg. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte eine 55 Jahre alte Frau festgenommen werden. Gegen sie lagen drei Haftbefehle, darunter zwei Geldstrafen und eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten wegen Betrugs, vor. Um sich offenbar dem Vollzug zu entziehen, reiste die Frau zunächst nach Südamerika und tauchte nach der verdeckten Rückkehr nach Deutschland zunächst unter. Sie verzichtete auf sämtliche nachvollziehbare Handlungen, wie die Beantragung von Sozialleistungen oder das Anmieten einer Wohnung um unerkannt zu bleiben. Ermittlungen ergaben, dass eine Kontaktperson aus Ilmenau eine Möbelbestellung veranlasste, welche an eine Anschrift in Sachsen geliefert werden sollte. Nach kurzer Zeit konnte die gesuchte Frau beim Verlassen der Wohnung in Sachsen in der Nähe von Chemnitz durch die örtliche Polizei festgestellt und festgenommen werden. Die 55-Jährige wurde im Anschluss an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (jd)

