Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Eisenach (ots)

Eine bislang unbekannte weibliche Person gelangte auf nicht bekannte Weise an die Debitkarte eines 16-Jährigen. Im Anschluss benutzte die Frau diese Geldkarte am 22. März 2023, gegen 15.20 Uhr um unberechtigt eine Abbuchung an einem Geldautomaten in der Karlstraße zu tätigen. Es entstand ein Schaden von 600 Euro. Hinweise zur Unbekannten oder ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0077768/2023) entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

