Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug und Blumen bei Einbrechern begehrt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 04.05.2023, auf den darauffolgenden Donnerstag wurde in zwei Objekte in der Straße Am Stadtweg eingebrochen. Vom Eingangstor der Umfriedung einer ehemaligen Diskothek, in der sich mittlerweile Werkstatt- und Lagerräume befinden, wurde eine Sicherungskette gestohlen. Ein Baucontainer, welcher sich auf dem gleichen Gelände befindet, wurde gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurden ein Notstromaggregat und eine Kettensäge der Marke Husqvarna 135 im Gesamtwert von über 1.000 Euro entwendet. Vom Außenbereich eines nahegelegenen Baumarktes wurden mehrere Geranienpflanzen und Blumenerde gestohlen. Um an die Beute zu gelagen, wurde der Metallzaun des Außenbereiches aufgebrochen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter den Bezugsnummern 0115838/2023 und 0115419/2023 entgegen. (as)

