Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Werkstatt- Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom Freitagmittag bis Sonntagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in eine Werkstatt am Vogelherd in Ilmenau ein. In der Werkhalle wurden in der Folge mehrere Schränke gewaltsam geöffnet und Werkzeug, Kanister mit Öl und eine Trampolinabdeckung im Gesamtwert von ca. 850 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 120 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugesnummer 0096746/2023 entgegengenommen. (dl)

