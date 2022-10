LPI-GTH: Unfall mit Verletzten

Gotha (ots) - Am gestrigen Morgen, gegen 08.55 Uhr ereignete sich in der Jüdenstraße ein Verkehrsunfall. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Transporters fuhr rückwärts und dabei kam zum Zusammenstoß mit einer 83-Jährigen Fußgängerin. Die Dame stürzte und verletzte sich schwer. Sie kam umgehend zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (db) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

