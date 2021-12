Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ab durch die Hecke!

Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 04.12.21 gegen 19:25 Uhr fuhr der 52-Jährige Ford Fahrer mit Anhänger vom Herkules-Markt in Niedersachswerfen kommend über den Netto-Markt Parkplatz in Richtung B4 und beschleunigte dabei hörbar. Der Fahrer beschleunigte weiter und fuhr über eine Bordsteinkante in den angrezenden Grünstreifen. Hinter dem Grünstreifen stoppte ihn ein Dornenhecke. Hier musste das Gespann durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Vor Ort wirkte der Fahrer volltrunken und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Dem Fahrer wurde zur Beweissicherung Blut entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gefertigt.

