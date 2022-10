LPI-GTH: Keller aufgebrochen - E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Gräfinau-Angstedt (ots) - Zum wiederholten Mal brachen unbekannte Täter in das Sportlerheim "Halbzeit" am Wiesengrund in Gräfinau-Angstedt ein. Der oder die unbekannten Täter beschädigten in der Zeit vom Donnerstag, 13.10.2022, 11.00 Uhr bis Freitag, 14.10.2022, 11.00 Uhr gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Sportlerheim, so dass sich dieses Öffnen lies und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im Gebäude ...

