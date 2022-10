LPI-GTH: Unbelehrbarer Verkehrssünder

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Ulrich-von-Hutten-Straße ein Fahrrad gestohlen. Das rote Trekkingbike des Herstellers KTM war mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen und hat einen Neuwert von knapp 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03691-2610 bei der Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0254236/2022) zu melden. (tr) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

