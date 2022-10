LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Mihla/Hallungen (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde in der Thomas-Müntzer-Straße in Hallungen und am Honiggraben in Mihla jeweils ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Gehäuse und entwendeten Bargeld und Zigaretten. Die Höhe des Beute- und Sachschadens kann bisher noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0254290/2022) unter Tel. 03691-2610 ...

