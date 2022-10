Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Sportlerheim - Zeugen gesucht

Gräfinau-Angstedt (ots)

Zum wiederholten Mal brachen unbekannte Täter in das Sportlerheim "Halbzeit" am Wiesengrund in Gräfinau-Angstedt ein. Der oder die unbekannten Täter beschädigten in der Zeit vom Donnerstag, 13.10.2022, 11.00 Uhr bis Freitag, 14.10.2022, 11.00 Uhr gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Sportlerheim, so dass sich dieses Öffnen lies und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im Gebäude wurden mehrere Türen geöffnet und Räume durchsucht. Ob etwas aus dem Sportlerheim entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf schätzungsweise 700,- Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0253788/2022 bei der Polizei zu melden. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell