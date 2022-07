Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieb verscheucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein derzeit Unbekannter versuchte gestern Morgen, gegen 09.15 Uhr in einen Bungalow bzw. eine Garage in Schmerbach "Am Erlich" einzudringen und einen Diebstahl zu begehen. Der Eigentümer nahm den Einbruch jedoch wahr und verscheute den potentiellen Dieb. Anschließend flüchtete er mit einem dunklen Fahrrad in Richtung Seebach. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: 15-16 Jahre alt und schlank. Er trug dunkle Bekleidung sowie ein dunkles Basecap. Infolge der Tat entstand geringer Sachschaden, Beutegut erlangte der Täter aufgrund des beherzten Eingreifens des Eigentümers nicht. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Identität der beschriebenen Person haben (Tel. 03621-781124/Bezugsnummer 0182954/2022). (db)

