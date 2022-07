LPI-GTH: Unter Alkohol

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Vormittag, gegen 10.00 Uhr kam es in der Tüngedaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein derzeit Unbekannter fuhr auf der Tüngedaer Straße in Richtung Eisenach und stieß an einer Engstelle aus unbekannten Gründen mit einer Hauswand zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort ...

