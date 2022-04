Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike aus Keller gestohlen- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Gestern wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kopernikusstraße gemeldet. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen dem 30. März und dem 13. April in ein Kellerabteil ein und entwendeten ein klappbares E-Bike der Marke Xqisit in der Farbe Weiß. Das Beutegut hat einen Wert von circa 800 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0086741/2022) entgegen. (jd)

