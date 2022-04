LPI-GTH: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Eisenach (ots) - Im Zeitraum vom 28. März, 16.30 Uhr und 13. April, 17.15 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter widerrechtlich in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Palmental". Der oder die Täter entwendeten daraus mehrere Elektronikartikel. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei ...

