LPI-GTH: Nicht versichert und berauscht

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 09. April, 18.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Gartentor von einem Grundstück in der Flutgrabenstraße. Die Tür ist ungefähr 1,20 Meter lang und 0,6 Meter hoch. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0085719/2022) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: ...

