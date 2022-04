Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 12.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. An einer Ampelanlage wartete ein 75-jähriger Fahrer eines Ford hinter einem Kraftomnibus. Als das Lichtzeichen auf Grün wechselte, wollte der 75 Jahre alte Mann mit seinem Fahrzeug in die Richard-Bock-Straße abbiegen. Da diese aber aufgrund von Bauarbeiten gesperrt war, wollte der Mann mit seinem PKW wieder hinter dem Omnibus einscheren. Dabei touchierte der Fahrer des Ford mit seinem Fahrzeug den Bus, sodass ein unfallbedingter Gesamtschaden von ungefähr 5.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt. (jd)

