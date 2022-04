LPI-GTH: Diebstahl-Zeugensuche

Eisenach (ots) - Am 11.04.2022 kam es zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Ernst-Thälmann-Straße zu einer Sachbeschädigung an zwei PKW. Ein oder mehrere Unbekannte zerkratzten den Lack des Nissan und des Toyota, hierbei entstand jeweils entsprechender Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0084882/2022) ...

