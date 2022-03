LPI-GTH: Wohnhausbrand

Eisenach (ots) - Heute Morgen, gegen 05.50 Uhr kam es in der Langensalzaer Straße zu einem Fahrzeugbrand. Ein 19-jähriger Fahrer eines Renault hielt an und stieg aus seinem Fahrzeug aus, als dieses plötzlich in Brand geriet. Die Feuerwehr löschte den PKW, Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Die Langensalzaer Straße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

