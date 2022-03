Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit leichtverletzter Person

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 15.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Lutherstraße. Eine 49-jährige Fahrerin eines Audi fuhr in Richtung Berka/Werra und wollte nach rechts abbiegen. Aus unbekannter Ursache führ ein 15 Jahre alter Fahrer eines Mopeds auf den PKW der 49-Jährigen auf. Dabei kam der junge Mann zu Fall, verletzte sich und musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell