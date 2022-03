LPI-GTH: Diebstahl aus Rohbau-Zeugensuche

Arnstadt (ots) - In der Nacht zu heute beschädigten bislang unbekannte Täter eine Bushaltestelle in der Angelhäuser Straße. Die Unbekannten zerstörten hierbei mehrere Glasscheiben und verursachten einen Schaden von ungefähr 1.500 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0051111/2022) zu melden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

