Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Jugendclub- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom 11. Februar, 20.00 Uhr bis 14. Februar, 07.00 Uhr betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich einen Jugendclub in der Krankenhausstraße. Offenbar wurde ein Fenster aufgehebelt um die Räumlichkeiten zu betreten. Anschließend beschädigten die Unbekannten eine Tür, um in einen Büroraum zu gelangen. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld und verursachten Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0036896/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell