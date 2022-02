Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht- Zeugensuche

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

Heute, gegen 11.10 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Mercedes von Bischofroda kommend in Richtung Neukirchen. Hierbei kam dem Mann ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Kombis auf seiner Fahrspur entgegen, sodass der 58-Jährige mit seinem PKW ausweichen musste und in der Folge mit einem Verkehrsschild kollidierte. An dem Mercedes entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der unbekannte Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0037136/2022) entgegen. (jd)

