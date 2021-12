Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw ausgebrannt

Eisenach/Stregda (ots)

Am Samstag gegen 11.00 Uhr kam es zu einem Brand an einem Skoda Octavia, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Stadtweg in Stregda geparkt war. Das Fahrzeug wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht, war jedoch durch die Flammen vollkommen zerstört worden. Auch die Asphaltoberfläche des Parkplatzes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, Hinweise auf Fremdverschulden legen derzeit nicht vor. (tr)

