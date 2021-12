Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Eisenach (ots)

Am 08.12.2021 kam es zwischen 16.00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Julius-Lippold-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter BMW Cooper wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0289383/2021) unter Tel. 03691-2610 entgegen. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell