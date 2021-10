Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 0,5-Promille-Grenze überschritten

Eisenach (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eisenach einen Seat in der Kasseler Straße. Da der Fahrer nach Alkohol roch, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,6 Promille. Für den 34-Jährigen war die Fahrt an Ort und Stelle beendet. Auf ihn kommen ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld zu. (tr)

