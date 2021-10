Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Tag zeigte eine 73-Jährige den Diebstahl ihres Schmuckes bei der Polizei in Ilmenau an. Der Goldschmuck ist der Seniorin im Zeitraum von Juli bis Oktober aus ihrer Wohnung in der Ilmenauer Bergrat-Voigt-Straße entwendet wurden. Der Wert des Schmuckes beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Wie sich der oder die bisher unbekannten Täter Zutritt zur Wohnung der 73-Jährigen verschafft haben, muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Bezugsnummer 0241406/2021 entgegen. (dl)

