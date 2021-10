Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom 18.09.2021 bis 02.10.2021 brachen bisher unbekannte Täter in einen Garten, der Kleingartenanlage Eintracht, in der Gothaer Straße in Arnstadt ein. Hierzu öffneten der oder die Täter mittels unbekanntem Tatwerkzeug gewaltsam die Eingangstüren der Gartenlaube und entwendeten in der Folge Werkzeug vom 36-jährigen Gartenbesitzer. Der Sachschaden an der Gartenlaube beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Zeugenhinweise werden unter Bezugsnummer 0229463/2021 entgegengenommen. (dl)

