Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

Marlishausen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei Arnstadt-Ilmenau ein Diebstahl aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses An der Kaufhalle in Marlishausen mitgeteilt. Der 23-jährigen ukrainischen Wohnungsinhaberin wurde durch bisher unbekannte Täter ein Umschlag mit Bargeld aus einem Schrank entwendet. Zur genauen Tatzeit konnte die Geschädigte keine Angaben machen. Wie sich der oder die Täter Zutritt zur Wohnung verschafft haben ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0229534/2021). (dl)

